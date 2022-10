Prima pagina Corriere dello Sport: “Formula Kean”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 21 ottobre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, venerdì 21 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Moise Kean, attaccante della Juventus di Massimiliano Allegri. Questa sera, infatti, in occasione dell'anticipo dell'11° turno di Serie A, all'Allianz Stadium contro l'Empoli, il classe 2000 scenderà ancora in campo dall'inizio.

Tornerà tra i titolari Leonardo Bonucci. In avanti, staffetta tra Dušan Vlahović e Arkadiusz Milik in vista del match di Champions League della metà della prossima settimana contro il Benfica. Domani sera si giocherà Fiorentina-Inter al 'Franchi' e la notizia, in casa nerazzurra, è che non ci sarà Romelu Lukaku.

Il tecnico Simone Inzaghi, infatti, ha deciso di non convocare l'attaccante, ancora non in perfette condizioni fisiche. Domenica il big match sarà Roma-Napoli, con Luciano Spalletti, allenatore della squadra capolista del campionato, pronto a proseguire nel suo cammino immacolato anche contro i giallorossi di José Mourinho.

Chiosa con il Manchester United, che ha messo fuori squadra Cristiano Ronaldo per le prossime tre partite di Premier League: la punizione per essersene andato via prima in occasione dell'ultima gara ad 'Old Trafford' contro il Tottenham. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 21 ottobre 2022