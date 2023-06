Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter su Vicario”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato dell'Inter. I nerazzurri, infatti, bloccano Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, per ovviare alla sempre più probabile partenza di André Onana, fortemente richiesto dal Manchester United in Premier League. Dei 60 milioni di euro previsti per la cessione del portiere camerunense, 25 finirebbero nelle casse del club toscano per l'estremo difensore italiano. Il tutto mentre Marcelo Brozović si avvicina all'Al-Nassr.