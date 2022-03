Prima pagina Corriere dello Sport: “La Juve addosso”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 21 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 21 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, che regola 2-0 in casa la Salernitana nella partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. I gol nel primo tempo di Paulo Dybala e Dušan Vlahović spingono i bianconeri a -4 dal secondo posto in classifica. E dopo la sosta per le Nazionali, il mese di aprile si inaugurerà con Juventus-Inter all'Allianz Stadium!