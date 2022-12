Prima pagina Corriere dello Sport: “Raspadori: ‘Scudetto per Diego'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli di Luciano Spalletti attualmente primo in classifica in Serie A a +8 sul Milan. Per il bomber ex Sassuolo, i partenopei andranno lontano e sono pronti a vincere lo Scudetto nel ricordo di Diego Armando Maradona.