Prima pagina Corriere dello Sport: “Colpaccio Napoli”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 20 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra l'impresa del Napoli di Luciano Spalletti, che vince 1-0 in casa del Milan grazie ad un gol di Eljif Elmas nel big match della 18^ giornata di Serie A. Rossoneri agganciati al secondo posto in classifica a quota 39 punti e, di fatto, Inter (43) campione d'inverno con un turno di anticipo sulla fine del girone d'andata.