Prima pagina Corriere dello Sport: “Mancini: ‘C’è solo Ciro Immobile'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Roberto Mancini , Commissario Tecnico della Nazionale Italiana , nella conferenza stampa di ieri a Coverciano. Il C.T. azzurro, soprattutto, lamenta l'assenza di attaccanti italiani che giocano nel nostro campionato: Ciro Immobile della Lazio è l'unico che regge ad alti livelli.

Venerdì l' Italia giocherà a 'San Siro' contro l' Inghilterra , mentre lunedì sarà a Budapest per affrontare l' Ungheria . Il quotidiano romano, quindi, analizza l'andamento della stagione in Serie A al primo stop del campionato per la pausa Nazionali.

Sono tutti dietro al Napoli di Luciano Spalletti, che sembra pronto per lottare fino alla fine per la vittoria dello Scudetto. Sono due, invece, le grandi in crisi: Inter e Juventus. Nerazzurri e bianconeri sperano di poter presto contare sui gol decisivi dei loro bomber, Romelu Lukaku e Dušan Vlahović, finora mancati per motivi differenti. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).