Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, Bastoni salva Lautaro”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 20 maggio 2022.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 maggio 2022.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse di calciomercato dell'Inter: i nerazzurri, che in estate dovranno cedere un big, potrebbero privarsi di Alessandro Bastoni. Il difensore centrale classe 1999, infatti, piace molto al Tottenham di Antonio Conte in Premier League.

Una sua partenza eviterebbe quella di Lautaro Martínez. Fase di riflessione per Ivan Perišić, che potrebbe non prolungare il suo contratto. Cosa che farà, invece, il portiere e capitano Samir Handanović. Il Milan è in fibrillazione per la partita di domenica a Reggio Emilia: in un 'Mapei Stadium' che sarà interamente colorato di rossonero basterà un punto per vincere lo Scudetto.

Ieri, intanto, al 'Salone del Libro' di Torino c'è stato Dušan Vlahović, attaccante della Juventus, rimasto il re indiscusso della compagine bianconera. Via Paulo Dybala a parametro zero, stessa sorte per Federico Bernardeschi, mentre Álvaro Morata non sarà riscattato dall'Atlético Madrid.

Stasera, in occasione di Torino-Roma, anticipo del 38° ed ultimo turno della Serie A 2021-2022, i giallorossi cercano il pass per la prossima edizione dell'Europa League. Infine, il Presidente della Salernitana offre una ricompensa alla squadra qualora centrasse la salvezza. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

