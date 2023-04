Prima pagina Corriere dello Sport: “Derboom!”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 20 aprile 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, giovedì 20 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby di Milano che ci sarà in semifinale di Champions League a maggio. Dopo il Milan di Stefano Pioli, qualificatosi per aver eliminato il Napoli nel doppio confronto (1-0 e 1-1), ci sarà anche l'Inter di Simone Inzaghi tra le prime quattro d'Europa.

Ieri sera, a 'San Siro', 3-3 contro il Benfica, sufficiente per passare il turno visto lo 0-2 dell'andata a Lisbona: in Champions sarà duplice scontro diretto per sfidare una tra Real Madrid e Manchester City. Secondo la Procura del CONI è 'immotivato' il -15 per la Juventus, sentenza da rifare: molto probabilmente, dunque, verranno ridati i punti ai bianconeri di Massimiliano Allegri già oggi.

Intanto, la Juve stasera alle ore 21:00 giocherà in casa dello Sporting per conquistare l'accesso alle semifinali di Europa League. Ci punta anche la Roma, che, allo stadio 'Olimpico', contro il Feyenoord, deve recuperare il minimo svantaggio. In Conference League, invece, la Fiorentina ospita il Lech Poznań forte dell'1-4 conquistato all'andata in Polonia: semifinale in vista per i viola di Vincenzo Italiano. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 aprile 2023