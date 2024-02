Prima pagina Corriere dello Sport: Thiago Motta, Bologna crede nel rinnovo

Domani sera, alle ore 21:00 , dunque, per Napoli-Barcellona , partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2023-2024 , in panchina ci sarà lui. Stasera, invece, in Champions tocca all' Inter di Simone Inzaghi , che riceverà a 'San Siro' l' Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone . I nerazzurri sognano di tornare in finale.

Al Bologna, invece, c'è euforia per le ultime quattro vittorie consecutive in campionato: i rossoblu sono in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions e si sentono in prima fila anche per Thiago Motta. L'allenatore - in scadenza di contratto - è molto corteggiato in Italia e all'estero, ma il proprietario Joey Saputo spinge per il rinnovo.