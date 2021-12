Prima pagina Corriere dello Sport: “Questo è Mou”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 19 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 19 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'impresa della Roma di José Mourinho , che batte 4-1 l' Atalanta di Gian Piero Gasperini al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Scatenato Tammy Abraham , doppietta. In gol dopo oltre 500 giorni anche Nicolò Zaniolo .

La Juventus di Massimiliano Allegri passa 2-0 a Bologna e si mantiene in scia in zona Europa League. Stasera, ore 20:45, a 'San Siro', si disputerà Milan-Napoli: la partita deciderà chi sarà l'anti-Inter e per il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, è l'ultima chiamata. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).