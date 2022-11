Prima pagina Corriere dello Sport: “Cristiano Ronaldo licenziato!”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 19 novembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, sabato 19 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Cristiano Ronaldo. Il Manchester United, infatti, ha avviato le pratiche per licenziare CR7 per giusta causa. Multa da un milione di euro, denuncia per diffamazione e danni morali e, ora, si punta a strappare il suo contratto.

Quale futuro per il fuoriclasse portoghese? Potrebbe rimanere in Premier League, per indossare la maglia del Chelsea, oppure andare negli Stati Uniti d'America o in Arabia Saudita. Spazio, sul quotidiano romano, anche ai Mondiali in Qatar, che inizieranno domani con la sfida inaugurale tra la Nazionale ospitante e l'Ecuador.

In alto, sotto la testata, si parla dell'interesse della Roma per Houssem Aouar, centrocampista offensivo dell'Olympique Lione che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023. Movimenti anche su Davide Frattesi del Sassuolo. In uscita, per la prossima estate, potrebbe invece esserci Tammy Abraham: piace a Tottenham ed Aston Villa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

