Prima pagina Corriere dello Sport: “Assalto al calcio”

Si tornerà a giocare nel weekend dopo la pausa per le Nazionali. Domenica sera, a 'San Siro', andrà in scena Milan-Juventus. Nella fila dei rossoneri il tecnico Stefano Pioli, che dovrà già rinunciare agli squalificati Mike Maignan e Theo Hernández, perde anche per un mese Samuel Chukwueze (lesione al bicipite femorale). Massimiliano Allegri è invece in ansia per Federico Chiesa: recupero in dubbio.