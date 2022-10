Prima pagina Corriere dello Sport: “Special derby”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 19 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Roma-Napoli , big match della prossima giornata di Serie A allo stadio 'Olimpico'. Sarà una sfida al vertice, un match da Scudetto . Nonché il confronto tra i due tecnici, José Mourinho e Luciano Spalletti .

Intervista esclusiva a Walter Sabatini , storico direttore sportivo di tante squadre nel massimo campionato, secondo cui Khvicha Kvaratskhelia , stella dei partenopei, è più forte di Rafael Leão del Milan . In casa Inter , finalmente, buone notizie per Romelu Lukaku , attaccante belga. Esami ok, può tornare a giocare già a partire dalla trasferta di Firenze, prossimo impegno dei nerazzurri di Simone Inzaghi .

Ottime news anche alla Juventus. Il centrocampista francese Paul Pogba è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo la lesione al menisco: l'obiettivo è quello di tornare a giocare in impegni ufficiali in occasione della gara contro il Lecce, in programma tra 10 giorni.