Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter, atto di forza”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 19 settembre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 19 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la prova di forza dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, a 'San Siro', fanno fuori il Bologna con uno schiacciante 6-1. Notte in vetta alla classifica, dunque, per Lautaro Martínez e compagni in attesa di Verona-Roma e, soprattutto, Juventus-Milan di questa sera.