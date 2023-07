Prima pagina Corriere dello Sport: “Morata, ora tocca ai Friedkin”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 19 luglio 2023. Ecco la rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 19 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione di Álvaro Morata, attaccante dell'Atlético Madrid che vuole tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza alla Juventus.