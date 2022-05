Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, Pogba è la scelta”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 19 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del sempre più probabile ritorno di Paul Pogba alla Juventus nella sessione estiva di calciomercato . Si raffredda la pista che porta(va) a Sergej Milinković-Savić della Lazio , si scalda, al contrario, quella per il francese. Resta in piedi la trattativa per l'approdo in bianconero di Ángel Di María , che si svincolerà a parametro zero dal PSG . Mentre Matthijs de Ligt può allungare il proprio contratto con la 'Vecchia Signora'.

Altre news di mercato riguardano la Lazio, ad un passo dal prendere il centrocampista brasiliano Marcos Antonio dallo Shakhtar Donetsk e il Napoli, che, per ammissione dello stesso Presidente Aurelio De Laurentiis, riscatterà André Frank Zambo Anguissa dal Fulham per 15 milioni di euro. In alto, sotto la testata, si parla di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, tecnici di Milan e Inter, le due squadre in lotta per lo Scudetto. Entrambi, infatti, non hanno mai vinto il tricolore, sebbene il nerazzurro, in carriera, abbia già messo in bacheca Coppe Italia e Supercoppe Italiane.