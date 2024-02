Prima pagina Corriere dello Sport: Monza batte Milan, la Juve resta seconda

Spazio, poi, ai commenti sul calcio e, in particolare, alle partite della 25^ giornata della Serie A 2023-2024. La Juventus di Massimiliano Allegri è ancora seconda in classifica in campionato. Nonostante, infatti, i 2 punti conquistati nelle ultime 4 gare, la 'Vecchia Signora' ringrazia il Monza, che ferma la corsa e la rimonta del Milan.

Il Diavolo di Stefano Pioli, che non perdeva in campionato dal 9 dicembre scorso, all'U-Power Stadium va sotto 2-0, resta in dieci uomini per l'espulsione diretta di Luka Jović, recupera fino al 2-2 con i gol di Olivier Giroud e Christian Pulisic, poi incassa altri due gol nel finale (Warren Bondo e l'ex Lorenzo Colombo) fino a soccombere per 4-2. Gara folle.

È una favola senza fine, invece, quella del Bologna di Thiago Motta che, sotto allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio per un gol di Gustav Isaksen, rimonta e vince 1-2 grazie al primo centro in Serie A di Oussama El Azzouzi e alla prodezza del solito Joshua Zirkzee. Tiene il passo la Roma di Daniele De Rossi, che vince 0-3 a Frosinone: in rete Dean Hujsen (che gol!), Sardar Azmoun e Leandro Paredes dal dischetto.

Chiosa con i problemi del Napoli: il tecnico Walter Mazzarri è arrivato a fine corsa. Il Presidente Aurelio De Laurentiis pensa al suo esonero e a chiamare in panchina Francesco Calzona. L'attuale Commissario Tecnico della Slovacchia porterebbe con sé Marek Hamšík come collaboratore.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 19 febbraio 2024

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.