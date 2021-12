Prima pagina Corriere dello Sport: “Simone se ne va”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 18 dicembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 18 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l' Inter di Simone Inzaghi , che vince dominando 5-0 sul campo della Salernitana e si porta momentaneamente a +4 sul Milan che, domani sera, sarà impegnato a 'San Siro' nel big match di giornata contro un'altra inseguitrice dei nerazzurri, il Napoli . Inzaghi è "in vetta per restarci".

La Lazio di Maurizio Sarri batte 3-1 in casa il Genoa e si rilancia, mentre oggi pomeriggio si giocano Atalanta-Roma (ore 15:00) e Bologna-Juventus (ore 18:00). La Premier League è messa in ginocchio dall'impennata dei contagi CoVid. E anche nella Serie B italiana non si scherza, con Pisa, Spal e Monza in ansia per i propri tesserati. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).