Prima pagina Corriere dello Sport: caccia al Lucio

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 18 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della caccia al Napoli in Serie A. Per raggiungere la squadra di Luciano Spalletti in testa alla classifica, le big sono pronte a piazzare un colpo di mercato. Per quanto riguarda il Milan ecco il ritorno di fiamma per Hakim Ziyech del Chelsea. Alla Juventus piace Fabiano Parisi dell'Empoli, all'Inter Borna Sosa dello Stoccarda.