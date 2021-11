Prima pagina Corriere dello Sport: “Sarri-Allegri, scontro totale”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 18 novembre 2021. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lazio-Juventus, partita della 13^ giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico'. In particolare, della sfida tra Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. Il bomber biancoceleste Ciro Immobile salterà il match; qualche speranza in più per vedere, invece, in campo l'argentino Paulo Dybala tra i bianconeri.