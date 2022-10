Prima pagina Corriere dello Sport: “Mou da Champions”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 18 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria della Roma in casa della Sampdoria in occasione di uno dei 'Monday Night' della 10^ giornata della Serie A 2022-2023. Successo di misura, 0-1, firmato da Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore dopo pochi minuti di gioco. Giallorossi, ora, davanti a Lazio e Udinese al quarto posto in classifica, a -1 dal Milan.