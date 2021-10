Prima pagina Corriere dello Sport: “La Juve fa la Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 18 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 18 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus di Massimiliano Allegri, che nel posticipo domenicale dell'8^ giornata di campionato, batte 1-0 la Roma di José Mourinho. Decide un gol di Moise Kean nella prima frazione di gioco, ma è bufera sull'arbitro del match, Daniele Orsato, reo di non aver dato la regola del vantaggio agli ospiti, in gol con Tammy Abraham, nell'occasione che ha portato al rigore poi sbagliato da Jordan Veretout.