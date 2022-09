Prima pagina Corriere dello Sport: “Scudetto, atto primo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 18 settembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, domenica 18 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'atto primo per lo Scudetto. Domenica importante, infatti, oggi in Serie A con Roma-Atalanta alle ore 18:00 e Milan-Napoli alle ore 20:45. Entra nel vivo la corsa per il titolo.

I giallorossi di José Mourinho puntano su Paulo Dybala e Tammy Abraham, ma hanno perso Rick Karsdorp (sarà operato al menisco); per la sfida di 'San Siro', da un lato il tecnico rossonero Stefano Pioli sceglie Alexis Saelemaekers per sostituire lo squalificato Rafael Leão, dall'altro, invece, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti si affida ancora a Giacomo Raspadori in attacco.

Bologna-Empoli, la prima in panchina per Thiago Motta, termina con una sconfitta mentre, nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Juventus, se la ride Massimiliano Allegri sulla possibilità di un esonero. In Serie B, vola il Bari, che passa 0-1 sul campo del Cagliari, mentre la Reggina di SuperPippo Inzaghi travolge in casa per 3-0 il Cittadella. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 18 settembre 2022