Prima pagina Corriere dello Sport: “Berardi, c’è l’offerta”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 18 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'offerta della Juventus al Sassuolo per Domenico Berardi. I bianconeri mettono sul piatto 20 milioni di euro per l'esterno offensivo della Nazionale Italiana, i neroverdi ne chiedono 35.