Prima pagina Corriere dello Sport: “ScateNapoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 18 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Aurelio De Laurentiis, letteralmente scatenato sul mercato. Gli azzurri, infatti, hanno chiuso con il Tottenham per l'arrivo di Tanguy Ndombélé in prestito con diritto di riscatto. Inoltre, è ad un passo anche l'acquisto di Giacomo Raspadori dal Sassuolo. Poi si insiste anche per avere Keylor Navas dal PSG.