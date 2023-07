Prima pagina Corriere dello Sport: “Il gioco di Lukaku”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 18 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea che, dopo aver rifiutato di far ritorno all'Inter in questa sessione di calciomercato, aspetta che si concretizzi il suo trasferimento alla Juventus.