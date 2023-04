Prima pagina Corriere dello Sport: “Tutto in una notte”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 18 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con la Champions League. Tutto in una notte. Napoli-Milan è la sfida più attesa dell'anno e va ben oltre la Champions. Semifinale in palio Osi e Kvara provano a ribaltare lo 0-1. tocca a Ndombele. Giroud recupero. Il Real a casa Chelsea. In basso. Lettera agli azionisti, domani si discutono i -15 e la curva chiusa. Elkann: Juve, nessun illecito. "Anno difficile con il club messo a dura prova. Ringrazio il CDA: ha agito in modo responsabile". Poi la Serie A. Fiorentina il solito Cabral frena Gasp. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).