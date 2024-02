Prima pagina Corriere dello Sport: Milan, i piani di Gerry Cardinale

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 febbraio 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il pareggio, 2-2, della Juventus di Massimiliano Allegri sul campo dell'Hellas Verona di Marco Baroni. Soltanto 2 punti in 4 giornate per i bianconeri, che lanciano, di fatto, l'Inter (ora a +9 in classifica e con una partita in meno) verso il 20° Scudetto della sua storia.