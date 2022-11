Prima pagina Corriere dello Sport: Italia da Qatar

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 17 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, mette il punto sulla grande prestazione dell'Italia, vittoriosa per 3-1 contro l'Albania. Un'amichevole che aumenta i rimpianti per non essere andati al Mondiale in Qatar. Sulla destra spazio al campione del mondo della Moto GP Pecco Bagnaia, ospite al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.