Prima pagina Corriere dello Sport: “I nuovi mostri”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 17 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, tesse le lodi del Napoli di Luciano Spalletti . Con il 3-2 rifilato, infatti, al Bologna allo stadio 'Maradona', gli azzurri giungono alla decima vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League .

Una marcia pazzesca, contraddistinta da ben 42 gol realizzati in 14 partite. Campani primi da soli in classifica, con 26 punti, a + 2 sull'Atalanta ed a + 3 sul Milan, che vince 1-2 a Verona con il gol di Sandro Tonali nel finale della partita. Lazio-Udinese termina 0-0: va k.o. Ciro Immobile, ne avrà per un bel po' per via di un infortunio muscolare.