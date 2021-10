Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi, amore amaro”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 17 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria della Lazio di Maurizio Sarri sull' Inter di Simone Inzaghi . Amaro, dunque, il ritorno a Roma dell'ex tecnico biancoceleste, pur accolto dall'amore di quello che è stato per 22 anni il suo pubblico, tra campo e panchina. Ribaltone Lazio, da 0-1 a 3-1 , per una sconfitta bruciante in casa nerazzurra: che rissa a fine partita!

Super rimonta anche a 'San Siro', in occasione di Milan-Verona: da 0-2 a 3-2 per il Diavolo. I rossoneri sono primi in classifica aspettando Napoli-Torino di oggi pomeriggio. Luciano Spalletti cerca l'ottava vittoria in otto gare di campionato: ci riuscirà? Intanto, sotto la testata, presentazione di Juventus-Roma: non ce la fa Paulo Dybala, in forse Tammy Abraham. In campo, però, andranno i tanti 'Azzurri' nella fila dei due schieramenti. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).