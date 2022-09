Prima pagina Corriere dello Sport: “Mauro: ‘Milan-Napoli no VAR'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 17 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Massimo Mauro, ex centrocampista in Serie A, che parla di Milan-Napoli, la partita di cartello della 7^ giornata di campionato. Per Mauro, in questa circostanza, meno interverrà il V.A.R. meglio sarà: si rischia, a suo dire, di rovinare altrimenti una gara che potrebbe essere spettacolare visto che si affrontano "due meravigliose realtà".