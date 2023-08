Prima pagina Corriere dello Sport: “È ancora Napoli”

Nodi da risolvere per Inter e Milan . La Juventus tra la trattativa per Romelu Lukaku e il mistero legato a Paul Pogba , le romane tra la chiave Daichi Kamada ( Lazio ) e la ricerca di un bomber ( Roma ). Si parla, quindi, proprio degli ultimi fuochi del mercato.

La Juventus vuole Domenico Berardi e, in un'operazione da 30 milioni di euro con il Sassuolo, è pronta ad inserire Samuel Iling-Junior come contropartita per i neroverdi. La Roma vuole un centravanti: in corsa Duván Zapata (Atalanta) e Abel Ruiz (Braga).