Prima pagina Corriere dello Sport: “L’ultima Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 17 maggio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Lazio , sfida della 37^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 2-2 ieri sera all'Allianz Stadium. Nella notte degli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala , torna al gol Dušan Vlahović . Una rete, però, di Sergej Milinković-Savić al 95' spedisce i biancocelesti in Europa League .

Sul fronte mercato, bianconeri avanti per Paul Pogba mentre, per la difesa, spunta Gabriel Paulista (Arsenal). In alto, sotto la testata, intervista esclusiva a Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, che rivela come ha 'soffiato' Simone Inzaghi, la scorsa estate, al Presidente della Lazio, Claudio Lotito, e la scelta di far giocare le partite delle duellanti per lo Scudetto la prossima domenica, 22 maggio, alle ore 18:00.