Prima pagina Corriere dello Sport: “La Juve si sgonfia”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 17 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta della Juventus di Massimiliano Allegri. Ieri sera, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, il Sassuolo si è infatti imposto per 1-0 sulla 'Vecchia Signora' con un gol di Gregoire Defrel nella ripresa. Si tratta del terzo k.o. nelle ultime quattro trasferte per la Juve, che sta vivendo ora un momento di flessione dopo una lunga rincorsa in campionato per recuperare dai 15 punti di penalizzazione.