Prima pagina Corriere dello Sport: “Mai dire Africa”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le polemiche sulla Coppa d'Africa. I club europei minacciano di non mandare i loro giocatori alla competizione in programma in Camerun dal prossimo 9 gennaio nel caso in cui non fossero assicurate le idonee garanzie sanitarie. La C.A.F. nega il problema, ma prende corpo l'idea di un rinvio della manifestazione.