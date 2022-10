Prima pagina Corriere dello Sport: “Dusan Vlahovic salvaMax”

1 di 1

CORRIERE DELLO SPORT

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 16 ottobre 2022

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, domenica 16 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Dušan Vlahović. L'attaccante serbo della Juventus, decide, infatti, il derby della Mole contro il Torino con un gol di rapina ad un quarto d'ora dalla fine della partita. Salvo il tecnico Massimiliano Allegri, i bianconeri tornano dunque al successo dopo i tonfi - brutti - contro il Milan in campionato e Maccabi Haifa in Champions League.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si prende il primato nella classifica di Serie A, seppur momentaneo, battendo per 2-1 in casa il Sassuolo di Alessio Dionisi. Reti decisive, per la 'Dea', di Mario Pašalić e Ademola Lookman. Oggi altre gare importanti per la graduatoria del campionato. L'Inter, nel 'lunch match' delle ore 12:30, riceverà a 'San Siro' la Salernitana, con Simone Inzaghi che punterà sulla coppia d'attacco formata da Edin Džeko e Lautaro Martínez.

Alle ore 15:00, poi, Lazio-Udinese, con entrambe le squadre appaiate a quota 20 punti: un esame Champions per i biancocelesti di Maurizio Sarri. Quindi, alle ore 18:00, spazio a Napoli-Bologna: solo panchina per Victor Osimhen, fiducia a Giacomo Raspadori. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 16 ottobre 2022