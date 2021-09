Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter e Milan beffa doppia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 16 settembre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 16settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il noto quotidiano, oggi in edicola, in prima pagina, si sofferma sulle sconfitte di Inter e Milan in Champions League. Ancelotti passa al Meazza con un gol di Rodrygo nel finale, mentre i rossoneri perdono ad Anfield dopo essere passati in vantaggio alla fine del primo tempo.