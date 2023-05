Prima pagina Corriere dello Sport: “Psicoderby”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 16 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 16 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna del Corriere dello Sport di oggi, apre con l'EuroDerby. Psicoderby. Champions, Inter-Milan vale una stagione: la finale o il flop. Inzaghi: "Sbagliato gestire il 2-0". Pioli: "Credo nell'impresa". In alto spazio al Napoli. Spalletti lascia ombre sul suo futuro. Lucio sfida DeLa: "Dica se resto". Nel taglio a destra. "Per Pobga serviva la tecnica di Milik". Si chiude con Totti: "Roma tieni Mou". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).