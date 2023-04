Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Osimhen c’è”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 16 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno in campo di Victor Osimhen, bomber del Napoli di Luciano Spalletti e capocannoniere del campionato di Serie A. In occasione della partita pareggiata dagli azzurri per 0-0 al 'Maradona' contro l'Hellas Verona ha centrato una clamorosa traversa.