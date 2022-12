Prima pagina Corriere dello Sport: “Fenomenale”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 15 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, definisce 'fenomenale' la finale dei Mondiali in Qatar, in programma domenica 18 dicembre alle ore 16:00. Si sfideranno, infatti, Francia e Argentina: i 'Bleus' di Kylian Mbappé contro la 'Selección' di Lionel Messi: un confronto tra i due attaccanti del PSG, le stelle di prima grandezza delle rispettive Nazionali.