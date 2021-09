Prima pagina Corriere dello Sport: “Finalmente Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 15 settembre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Il noto quotidiano, oggi in edicola, in prima pagina, apre con la netta vittoria della Juventus in casa del Malmoe. Il Milan, all'esordio in Champions League, crede nell'impresa contro il Liverpool, ma si ritrova senza Zlatan Ibrahimovic. In basso i primi due cambi di allenatore in Serie A: Walter Mazzarri va a Cagliari, Igor Tudor a Verona. (clicca per ingrandire).