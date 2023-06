Prima pagina Corriere dello Sport: “Compro azzurro”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 15 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della semifinale di Nations League tra Spagna e Italia, in programma stasera alle ore 20:45 a Enschede. Chi vince, trova in finale la Croazia, che ieri sera ha battuto i padroni di casa dell'Olanda per 4-2 dopo i tempi supplementari.