Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è solo la Roma”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 15 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Roma di José Mourinho. La formazione giallorossa è l'unica italiana rimasta, infatti, in corsa nelle coppe europee dopo il 4-0 rifilato al Bodø/Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. La tripletta di un super Nicolò Zaniolo trascina i capitolini alla semifinale contro il Leicester, che ha eliminato il PSV Eindhoven dalla competizione.