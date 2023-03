Prima pagina Corriere dello Sport: “Champions, brivido Inter”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 15 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Porto-Inter , partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League terminata 0-0 . Con questo risultato, i nerazzurri di Simone Inzaghi accedono ai quarti della competizione dopo 12 anni.

Una qualificazione arrivata, però, con tanti brividi: un palo ed una traversa dei padroni di casa in pieno recupero, oltre ad un salvataggio sulla linea di Denzel Dumfries . Nell'altra partita di serata, 7-0 del Manchester City sul malcapitato RB Lipsia . Mostruoso il cannoniere dei 'Citizens', Erling Braut Haaland , autore di ben 5 gol in 57' di gioco prima di essere sostituito con un'ovazione dall'Etihad Stadium.

Stasera, alle ore 21:00, si disputerà Napoli-Eintracht Francoforte: gli Azzurri possono diventare la terza squadra italiana ai quarti. Clima caldo in città, però, perché i tifosi tedeschi sfideranno il divieto delle autorità a presentarsi allo stadio. Sarà rivoluzione, dunque, a partire dai Mondiali 2026 in Canada, Messico e U.S.A.: torneo a 48 squadre, suddivise in 12 gironi da 4. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).