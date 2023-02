Prima pagina Corriere dello Sport: “Díaz sia lodato”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 15 febbraio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 15 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al Milan di Stefano Pioli che, ieri sera a 'San Siro', ha battuto per 1-0 il Tottenham di Antonio Conte nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Protagonista il fantasista andaluso Brahim Díaz, in rete al 7'. Ottimo il muro difensivo eretto dai rossoneri, con la soddisfazione totale dell'allenatore che confessa: 'Siamo tornati'.

Secondo la società 'Opta', il Napoli di Luciano Spalletti vincerà lo Scudetto al 99,46%; l'Inter di Simone Inzaghi ha lo 0,50% di probabilità, mentre il Diavolo lo 0,02%. In casa nerazzurra, intanto, è stato ripreso Nicolò Barella per la lite in campo con Romelu Lukaku durante la sfida di campionato a 'Marassi' contro la Sampdoria. L'Inter ha chiesto al suo centrocampista di smetterla con le sceneggiate.

Mentre, a Roma, ieri si è visto Vincenzo Montella, d'accordo con il club capitolino per aiutare i terremotati in Turchia, alla Salernitana ha perso il posto Davide Nicola. Da oggi il nuovo allenatore dei campani è Paulo Sousa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023