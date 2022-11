Prima pagina Corriere dello Sport: “Resurrezione Juve”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 14 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della resurrezione della Juventus di Massimiliano Allegri . I bianconeri sconfiggono 3-0 la Lazio all'Allianz Stadium con la doppietta di Moise Kean e l'acuto di Arkadiusz Milik : sesta vittoria consecutiva, terzo posto in classifica a quota 31 punti e crisi di inizio stagione ampiamente alle spalle.

Vincono anche le due milanesi. Il Milan batte 2-1 la Fiorentina a 'San Siro' grazie ad un'autorete al 92', l'Inter espugna il campo dell'Atalanta per 2-3, vincendo per la prima volta in questo campionato uno scontro diretto. Decisiva una doppietta di Edin Džeko. Solo un pareggio, invece, 1-1, per la Roma allo stadio 'Olimpico' contro il coriaceo Torino di Ivan Jurić.