Prima pagina Corriere dello Sport: “I nuovi padroni”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 14 settembre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della nuova 'geografia' della Serie A , attualmente comandato da Napoli , Milan e Roma con 9 punti in 3 partite. Un po' attardate Inter ed Atalanta , partita male la Juventus . La sorpresa, finora, è la Fiorentina .

In alto, sotto la testata, Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, suona la carica per Malmö-Juventus di questa sera in Champions League (in campo anche l'Atalanta in trasferta contro il Villarreal), mentre il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha battuto 1-0 il Verona in casa nel posticipo del 3° turno di campionato. In copertina anche un interessante retroscena su Zlatan Ibrahimovic. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).