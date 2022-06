Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, assalto a de Ligt”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 14 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'assalto portato dai top club europei a Matthijs de Ligt , difensore della Juventus . In questa sessione di calciomercato stanno, infatti, manifestando interesse Chelsea , PSG e Manchester City .

Chi, invece, vuole lasciare una di loro, precisamente i 'Blues', è Romelu Lukaku , che sta facendo di tutto per tornare a vestire la maglia dell' Inter ad un anno di distanza dal burrascoso addio. Intanto, ieri la Roma ha accolto nella Capitale il regista serbo Nemanja Matić , il centrocampista di qualità ed esperienza richiesto dal tecnico José Mourinho per i giallorossi.

In alto, sotto la testata, si parla di Germania-Italia di questa sera, ore 20:45, in Nations League: il C.T. azzurro, Roberto Mancini, chiede ai suoi ragazzi di tornare a comandare. Sull'indice di liquidità, vince la Lega: non sarà requisito obbligatorio per l'iscrizione al campionato di Serie A. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).