Prima pagina Corriere dello Sport: “Interminabile”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 14 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

L'edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola oggi apre con la Serie A. Interminabile. Col Sassuolo allunga la striscia di vittorie e raggiunge la Juve. Lukaku devastante: doppietta. Il Milan crolla a La Spezia. A San Siro finisce 4-2. Wisniewski e Esposito affondano Pioli. Sulla spalla destra. MotoGP Bagnaia vola che duello con Marquez. Tennis al foro, Alcaraz show: "Forza Roma". Sonego avanti. In basso. Spalletti: "Un ciclo a Napoli". Salernitana la salvezza è a un passo. Benevento e Spal i primi a scendere. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).